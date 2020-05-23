Виллиан не хочет продлевать контракт с Челси, Ювентус пытается переманить бразильца

Sport Mediaset сообщает, что "Ювентус" проявляет интерес к вингеру "Челси" Виллиану.

Туринцы готовы подписать бразильца в качестве свободного агента. Источник отмечает, что 31-летний футболист не хочет продлевать контракт с "аристократами" на два года, так как хочет соглашение на три.

Руководство "зебр" хочет воспользоваться этой ситуацей и переманить Виллиана к себе. В СМИ не раз была информация, что у текущего наставника туринцев Маурисио Сарри и бразильского игрока хорошие отношения после совместной работы в "Челси".