Наполи готовит распродажу на 200 млн евро

В летнее трансферное окно "Наполи" может попрощаться с рядом ключевых игроков.

По информации Sky Sport Italia, речь идет о Калиду Кулибали, Аллане, Аркадиуше Милике и Фаузи Гуляме. На "Сан-Паоло" надеются выручить с продажи названных игроков порядка 200 миллионов евро.

В клубе уверены, что нынешняя эра исчерпала себя и готовятся существенно обновить коллектив. Тем не менее, в клубе приложат все усилия для сохранения Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса.

При этом Дженнаро Гаттузо может быть предложен более долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение наставника с "партенопейцами" истекает в июле 2021 года.