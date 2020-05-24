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Наполи готовит распродажу на 200 млн евро

Италия
(1 голосов)

"Партенопейцы" планируют существенно изменить состав летом

Наполи готовит распродажу на 200 млн евро
Новина українською

В летнее трансферное окно "Наполи" может попрощаться с рядом ключевых игроков.

По информации Sky Sport Italia, речь идет о Калиду Кулибали, Аллане, Аркадиуше Милике и Фаузи Гуляме. На "Сан-Паоло" надеются выручить с продажи названных игроков порядка 200 миллионов евро.

В клубе уверены, что нынешняя эра исчерпала себя и готовятся существенно обновить коллектив. Тем не менее, в клубе приложат все усилия для сохранения Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса.

При этом Дженнаро Гаттузо может быть предложен более долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение наставника с "партенопейцами" истекает в июле 2021 года.

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В статье: Наполи (Неаполь)
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