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Кьеллини: Я бы понял, если Бонуччи перешел в Реал, но не в Милан
Джорджо был шокирован выборов Леонардо в 2017-м году
Защитник "Ювентус" Джорджо Кьеллини высказался о переходе своего многолетнего партнера Леонардо Бонуччи в "Милан" в 2017-м году.
"Переход Бонуччи в Милан – неверное решение. Он не был в мире с самим собой и не мог играть с ясной головой. Я говорил с ним после трансфера. Это было действие, лишенное какой-либо логики.
Я бы понял, если бы он перешел в Реал, но не в тот Милан. К счастью, судьба распорядилась так, что уже через год все вернулось на круги своя", – написал Кьеллини в своей автобиографии.
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