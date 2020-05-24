Кьеллини: Я бы понял, если Бонуччи перешел в Реал, но не в Милан

Защитник "Ювентус" Джорджо Кьеллини высказался о переходе своего многолетнего партнера Леонардо Бонуччи в "Милан" в 2017-м году.

"Переход Бонуччи в Милан – неверное решение. Он не был в мире с самим собой и не мог играть с ясной головой. Я говорил с ним после трансфера. Это было действие, лишенное какой-либо логики.

Я бы понял, если бы он перешел в Реал, но не в тот Милан. К счастью, судьба распорядилась так, что уже через год все вернулось на круги своя", – написал Кьеллини в своей автобиографии.