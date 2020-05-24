Италия
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Агент Жоржиньо не исключает возвращения хавбека в Италию
Игрока сватают в "Ювентус"
Жоао Сантос, агент полузащитника "Челси" Жоржиньо, поделился мнением о возможном переходе игрока в "Ювентус".
– "Ювентус" мог бы вернуться к кандидатуре Жоржиньо...
– Я не знаю, хочет ли "Юве" купить Жоржиньо, у которого трехлетний контракт с "Челси". Посмотрим.
– Ваш клиент хотел бы вернуться в Италию?
– Он профессионал. Если важный итальянский клуб зовет, то почему бы и нет? – сказал Сантос TuttoMercatoWeb.
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