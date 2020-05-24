Италия
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Ювентус готов продать Гонсало Игуаина за 18 миллионов евро
Аргентинский форвард хочет вернуться в свой родной "Ривер Плейт"
Tuttojuve сообщает, что туринский "Ювентус" готов распрощаться со своим форвардом Гонсало Игуаином.
По информации источника, итальянский клуб хочет за аргентинского нападающего примерно 18 млн евро.
В числе претендентов на 32-летнего значится бывший клуб Гонсало - "Ривер Плейт", а также некоторые клубы из МЛС и АПЛ.
Сам Игуаин хочет вернуться в родной "Ривер Плейт", но данная сумма для аргентинского клуба является неподъемной.
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Источник:Tuttojuve
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