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Ювентус готов продать Гонсало Игуаина за 18 миллионов евро

Италия
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Аргентинский форвард хочет вернуться в свой родной "Ривер Плейт"

Ювентус готов продать Гонсало Игуаина за 18 миллионов евро
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Tuttojuve сообщает, что туринский "Ювентус" готов распрощаться со своим форвардом Гонсало Игуаином.

По информации источника, итальянский клуб хочет за аргентинского нападающего примерно 18 млн евро.

В числе претендентов на 32-летнего значится бывший клуб Гонсало - "Ривер Плейт", а также некоторые клубы из МЛС и АПЛ.

Сам Игуаин хочет вернуться в родной "Ривер Плейт", но данная сумма для аргентинского клуба является неподъемной.

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Ривер Плейт (Аргентина)
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Источник:
Tuttojuve
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