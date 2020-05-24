Ювентус готов продать Гонсало Игуаина за 18 миллионов евро

Tuttojuve сообщает, что туринский "Ювентус" готов распрощаться со своим форвардом Гонсало Игуаином.

По информации источника, итальянский клуб хочет за аргентинского нападающего примерно 18 млн евро.

В числе претендентов на 32-летнего значится бывший клуб Гонсало - "Ривер Плейт", а также некоторые клубы из МЛС и АПЛ.

Сам Игуаин хочет вернуться в родной "Ривер Плейт", но данная сумма для аргентинского клуба является неподъемной.