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Милан выставил ценник на Мусаккьо в 8-10 млн евро

Италия
(1 голосов)

"Россонери" больше не рассчитывают на 29-летнего аргентинца

Милан выставил ценник на Мусаккьо в 8-10 млн евро
Новина українською

"Милан" не намерен продлевать контракт со своим защитником Матео Мусаккьо.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что руководство "россонери" уже обьявило агенту футболиста, что больше не рассчитывает на аргентинца.

"Милан" готов продать 29-летнего защитника за 8-10 млн евро. Ранее, в СМИ была информация, что интерес к Матео проявляет испанская "Валенсия".

В составе "дьяволов" Мусаккьо выступает с 2017-го года.

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В статье: Валенсия (Испания) Матео Мусаккьо Милан (Италия)
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