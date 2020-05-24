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Министр спорта Италии: Работаем над двумя датами восстановления Серии А - 13 и 20 июня

Италия
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Спадафора подтвердил, что итальянский чемпионат готовится к продолжению

Министр спорта Италии: Работаем над двумя датами восстановления Серии А - 13 и 20 июня
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился подробностями насчет возобновления футбольного сезона в стране.

"Мы работаем над двумя возможными датами начала матчей Серии А – 13 и 20 июня.

Протокол возобновления сезона готов, он очень схож с тем, что мы согласовали для тренировок. В четверг мы решим, сможем ли мы продолжить и когда мы это сделаем.

В Германии договорились бесплатно показывать что-то вроде нарезки лучших моментов и голов в режиме онлайн. Нам точно нужно рассмотреть что-то в Италии, чтобы избежать скопления людей в барах", – рассказал Винченцо Спадафора.

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В статье: Серия А коронавирус карантин
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Источник:
Football Italia
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