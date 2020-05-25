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Футболисты Серии А против начала матчей в 16:30
Причина – летняя жара
Вице-президент Ассоциации футболистов Италии Умберто Кальканьо выступил против проведения матчей Серии А в июне и июле, которые начинаются в 16:30. Цитирует чиновника Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
"Не может идти и речи о том, чтобы играть в это время – днем, в разгар лета. Президентов клубов должны волновать не только телеправа и рейтинги, но и здоровье, безопасность игроков. Мы не против начала матчей в 18:45 и 21:00".
Ранее мы сообщали, когда будет возобновлен чемпионат Италии – уже есть две потенциальные даты возвращения.