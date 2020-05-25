Италия
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Аллегри хотел бы вновь возглавить итальянский клуб, но свободных вариантов нет
Ближе всего Макс к переезду во Францию
Спустя год отдыха Макс Аллегри готов вернуться к тренерской деятельности. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.
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Агенты тренера готовы в ближайшее время вступить в переговоры с разными кандидатами. Приоритет для специалиста - работа в Италии, однако в Серии А сейчас свободных вариантов нет.
Сейчас интерес к наставнику проявляет "ПСЖ". Французский клуб будет готов уволить Тухеля, если клуб снова провалится в Лиге Чемпионов.
Ранее Аллегри связывали с подписанием контракта с "Ньюкаслом".
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