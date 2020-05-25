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Аллегри хотел бы вновь возглавить итальянский клуб, но свободных вариантов нет

Италия
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Ближе всего Макс к переезду во Францию

Аллегри хотел бы вновь возглавить итальянский клуб, но свободных вариантов нет
UA-Футбол
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Спустя год отдыха Макс Аллегри готов вернуться к тренерской деятельности. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

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Агенты тренера готовы в ближайшее время вступить в переговоры с разными кандидатами. Приоритет для специалиста - работа в Италии, однако в Серии А сейчас свободных вариантов нет.

Сейчас интерес к наставнику проявляет "ПСЖ". Французский клуб будет готов уволить Тухеля, если клуб снова провалится в Лиге Чемпионов.

Ранее Аллегри связывали с подписанием контракта с "Ньюкаслом".

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В статье: Массимилиано Аллегри ПСЖ
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