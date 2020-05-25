Дуглас Коста: У меня есть потенциал быть лучшим, но мне очень мешают травмы

Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста признался, что ему очень тяжело психологически из-за постоянных травм.

"Бывают моменты, когда я думаю, что уже не смогу играть на своем уровне. Все из-за того, что я выхожу на поле и получаю очередную травму. Но я очень люблю футбол и понимаю, что смогу полностью отдаваться игре.

Многие жалеют меня, что если бы не травмы, я бы был лучшим в мире. Да, у меня есть потенциал, но по независящим от меня причинам я не могу. Я каждый раз спрашиваю себя, что я сделал не так, что получил травму. Из-за этого очень тяжело", - цитирует бразильца The Tribune.

За три с половиной сезона Коста отыграл за "Ювентус" лишь 90 матчей.