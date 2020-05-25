Плата за предательство. Наполи не включил Игуаина в список лучших аргентинских игроков клуба

Итальянский "Наполи" составил список лучших аргентинских игроков в истории своего клуба.

В глаза сразу бросается отсутсвие Гонсало Игуаина. Крайне вероятно, что это связанно с его скандальным переходом в "Ювентусом". За то, в команде есть таки игроки как Диего Марадона, Роберто Айяла и экс-игрок "Металлиста" Хосе Соса. Полностью сборная выглядит следующим образом .

Мариано Андухар (2014–2016), Уго Кампаньяро (2009-2013), Федерико Фернандес (2011-2014), Роберто Айяла (1995-1998), Маурисио Пинеда (2000-2001), Даниэль Бертони (1984-1986), Хосе Соса (2010-2011), Хесус Датоло (2009-2011), Диего Марадона (1984-1991), Роберто Соса (2004-2008), Эзекьель Лавесси (2007-2012)

¡Con este equipo salimos a ganar en cualquier cancha!



¡Feliz Día de la Patria para todos los argentinos! #25DeMayo #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/kUeFckvTNq — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 25, 2020

Отметим, что за "Наполи" Игуаин провел 146 матчей и забил 91 гол.