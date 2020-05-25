  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Плата за предательство. Наполи не включил Игуаина в список лучших аргентинских игроков клуба
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плата за предательство. Наполи не включил Игуаина в список лучших аргентинских игроков клуба

Италия
(1 голосов)

Но там нашлось место для других легенд

Плата за предательство. Наполи не включил Игуаина в список лучших аргентинских игроков клуба
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский "Наполи" составил список лучших аргентинских игроков в истории своего клуба.

В глаза сразу бросается отсутсвие Гонсало Игуаина. Крайне вероятно, что это связанно с его скандальным переходом в "Ювентусом". За то, в команде есть таки игроки как Диего Марадона, Роберто Айяла и экс-игрок "Металлиста" Хосе Соса. Полностью сборная выглядит следующим образом.

Мариано Андухар (2014–2016), Уго Кампаньяро (2009-2013), Федерико Фернандес (2011-2014), Роберто Айяла (1995-1998), Маурисио Пинеда (2000-2001), Даниэль Бертони (1984-1986), Хосе Соса (2010-2011), Хесус Датоло (2009-2011), Диего Марадона (1984-1991), Роберто Соса (2004-2008), Эзекьель Лавесси (2007-2012)

Отметим, что за "Наполи" Игуаин провел 146 матчей и забил 91 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосе Соса Гонсало Игуаин Диего Марадона Уго Кампаньяро Наполи (Неаполь) Федерико Фернандес Роберто Айяла Даниэль Бертони Эзекиэль Лавесси Пинеда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...