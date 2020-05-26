Джентльмен и отец Роналдо. Луиджи Симони - тренер и человек

"Приятное лицо итальянского футбола", - так La Repubblica озаглавила новость о смерти Луиджи Симони. "Тренер-джентльмен", - это сочетание упомянули все. Так специалиста, скончавшегося в пятницу в возрасте 81 года, называли и при жизни. Джиджи не был особенным тренером, зато был особенным человеком. Потому с ним прощались в церкви города Пиза в течение двух дней, его гроб был обернут футболкой местного клуба, а прощальную речь произнёс мэр города. Потому два десятка клубов и политики выразили свои соболезнования самыми приятными словами. Которые покойный заслужил.

Тренер-лифт, домкрат игроков

Симони отнюдь не легенда кальчо. Его вершинами как игрока были Кубок Италии-1962 с "Наполи" и 11 матчей лиги за "Ювентус". "Тренер-лифт" семь раз выводил команды из Серии Б в Серию А (рекорд), но и трижды вылетал. Построенная им "Анкона" в начале 2000-х набрала позорные антирекордные 13 очков, два выхода с "Дженоа" около сорока лет назад были перечеркнуты вылетом, после которого в клубе не хотели о нем вспоминать. Третье место в болгарской лиге и проигранный финал Кубка с софийским ЦСКА - провал. За почти сорок лет тренерской карьеры он работал в 17-ти клубах, и лишь в двух - хотя бы 25 месяцев подряд.

Зимой 1996-го его "Наполи" шёл вторым в лиге, преуспевал в Кубке. Однако на финал (в итоге проигранный) из-за неудач в лиге и слухов о переговорах Джиджи с "Интером" "везувиани" уже выводил другой наставник. А из "Интера" осенью 1998-го он был уволен вскоре после уверенной победы над тогда действующим обладателем Кубка Чемпионов "Реалом" (3:1) и в день получения "Золотой Скамьи" - официального приза лучшему тренеру Италии. Взбалмошный владелец клуба Массимо Моратти объяснил ошеломленным игрокам, что хочет видеть более весёлый футбол. Он получил. Весёлые поражения и восьмое место с Мирчей Луческу.

И все же заслуги Симони перед итальянским футболом заметны. Скромнейшие "Пиза" и "Кремонезе" за сенсационные выходы в Серию А признали его лучшим тренером в своей истории. В конце 70-х его называли "тренером новой волны". За добродушие, свободу игрокам и тактическую гибкость. Дикие качества для старых итальянских тренеров. Он перевёл юного Бруно Конти на правый фланг. "Я был левоногим и вначале никак не понимал, как я могу играть на правом фланге". В "Дженоа" воспитал и Роберто Пруццо, второго бомбардира в истории "Ромы" после сами знаете кого. Удержав безразличного к игре парня в футболе.

А главное - он привел в "Интер" одного 19-летнего паренька из "Брешии": "У Андреа Пирло в голове счетчик. Он гений футбола. Он всегда видит игру и находит партнеров по команде перед вратарем. По потенциалу он один из сильнейших в мире. Потому я убедил Моратти взять его. Чемпионами рождаются. А он чемпион. У него будет большое будущее". Здесь Симони попал в яблочко. И кто знает, если бы он остался в "Интере" - Пирло мог бы стать легендой именно своих любимых (и любимых для тренера) "нерадзурри", а не "Милана" и "Ювентуса". И сами "нерадзурри" могли добиться гораздо большего.

Лучший "Интер"



"Интер" Симони был лучшим "Интером" между Скудетто-89 и эрой ПостКальчополи. В сезоне 1997/98 он боролся за Скудетто с "Ювентусом" до последнего. И уступил ему не в последнюю очередь из-за скандального стыка Марка Юлиано с Роналдо в штрафной первого, проигнорированного арбитром Пьеро Чеккарини. В том же сезоне раздавил в финале Кубка УЕФА "Лацио" (3:0) Недведа, Несты, Казираги, Манчини, принеся Моратти его первый трофей. А на день увольнения Луиджи из команды в сезоне 1998/99 отставал в лиге от "Ювентуса" и будущего чемпиона "Милана" лишь на одно очко. Луческу в итоге отстал на 24.

Причем поход к трофею отнюдь не был лёгким. Пришлось отыгрываться после домашнего поражения от "Лиона" (1:2). После 0:2 в Страсбуре от команды, до этого выбившей "Ливерпуль". Брать реванш у "Шальке" за поражение годом ранее, что удалось сделать лишь в овертайме. Побеждать "Спартак" на кошмарном газоне в Москве, где не проехали бы и танки (зато проехал Роналдо с дублем). Именно этот поход был главным фактором, принесшим Симони "Золотую Скамью". Его "Интер" и красиво играл, и боролся. Отлично совмещал гений тогда просто страшного для соперников Роналдо с боевитостью Диего Симеоне.

Отец Роналдо

Симони прежде всего запомнился характером. Честностью, взвешенностью, добротой. На первой же тренировке в "Интере" он заявил: "Вы все равны, кроме одного". И тем самым, как заявляли потом игроки, завоевал их сердца. Его отношения с Роналдо и вправду были особыми. "Зубастик" назвал бывшего тренера "учителем" и "вторым отцом" и заявил, что будет помнить его вечно. "Он был не только тренером, но и человеком. Он не приказывал, а объяснял, почему так лучше. Он был дирижёром нашего оркестра. Всегда с улыбкой на лице, всегда с нужным советом. Он научил меня большему, чем сам мог представить".

Моратти и глава Федерации Футбола Габриэле Гравина помнят настоящего джентльмена. "Он нравился всем именно потому, что не пытался нравиться любой ценой", - заявляет первый. "И он понимал, насколько ценный бриллиант Роналдо, насколько нужно позволять ему сиять и не ограничивать". Фабио Галанте, также говоривший о "втором отце", отметил: "Симони был невероятно близок к команде и ни с кем никогда не ссорился. Он руководил коллективом наилучшим образом и умел объяснить свои идеи". Джузеппе Бергоми благодарил именно его за попадание на свой четвёртый Чемпионат Мира.

Вратарь того "Интера" Джанлука Пальюка чувствует, будто потерял члена семьи. И приоткрывает секрет успеха Симони в "Интере". "Наши тренировки были весьма интенсивными, но всегда с мячом, и потому весёлыми. Он понимал, что Роналдо нужен простор для маневра и организовывал игру под него. Луиджи был настоящим прямым человеком, любимым всеми". А в заявлении на официальном сайте "Интера" говорится: "Настоящий джентльмен, никогда не придававший футболу слишком большого значения. Скромный, но умеющий выжать максимум из игроков. Благородный и настоящий "интериста".

Слишком джентльмен

И в различных интервью самого Симони мы видим особенного человека. "В жизни невозможно всегда быть джентльменом, иначе никогда не достигнешь цели. Возможно, я был слишком джентльменом. Но все же очень горд достижениями. Я всегда уважал правила, не пытался срезать углы"... "Горькость, обвинения, ненависть игроков, риск увольнения. Тренер всегда теряет первым. Тем не менее, он должен быть сдержанным на поле и за его пределами". "Я всегда понимал, что должен ежедневно учиться. У того же Роналдо я научился больше, чем он у меня. Не понимаю тех, кто сразу же после курсов стремится в Серию А".

Джиджи также обладал чувством юмора, явно трезво смотрел на вещи. Но умел и "стрелять". "Мне плевать на деньги. Достаточно того, что хватит для спокойной жизни"... "Хотел бы я тренировать "Болонью"? Это мой город. Но пророков в своем отечестве не бывает". "Энцо Беарзот не меняет идеи и не забывает тех, с кем добивался результата. Это неправильно. До дня вызова никто не должен быть уверен в том, что будет играть. Ныне в сборной есть лишние люди". "Чеккарини? Мне жаль его. Он даже недостаточно умен для признания своей ужасной ошибки. Я также немало ошибался. Но умел признаваться в этом".

На церемонии прощания с Симони его вдова заявила: "Он оставил после себя наиболее красивое наследие - добиваться результата без криков. Тишиной, компетентностью, серьёзностью. Он научил всему этому и сына". Отметим и ещё несколько цитат из коммюнике "Интера": "Он умер в особую дату, наиболее "интеровскую" дату - десятилетний юбилей требла. Такова судьба клуба - сладость всегда соединяется с горечью". И вправду, кончина Джиджи вызывает грусть, перемешанную с огромными любовью и уважением. "Его невозможно не любить. Нам всем его будет не хватать".