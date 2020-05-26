Наполи отказал Эвертону в покупке Аллана

Полузащитник "Наполи" Аллан нужен Карло Анчелотти.

По информации Il Mattino, "Эвертон" хочет приобрести Аллана и предложил за него 45 млн евро. Неаполитанский клуб ответил отказом, так как хочет получить за него около 70 млн евро.

В текущем сезоне Серии А 29-летний Аллан в составе "Наполи" провел 16 матчей и забил 1 мяч.