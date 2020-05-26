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Ювентус хочет получить Ансу Фати в обмен на Пьянича

Италия
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Что ответит "Барселона"?

Ювентус хочет получить Ансу Фати в обмен на Пьянича
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" и итальянский "Ювентус" продолжают вести долгие переговоры. Чемпион Испании хочет подписать Миралема Пьянича.

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Руководство "зебр" ставит свои условия. Как сообщает Fichajes.net, они хотят получить Ансу Фати. Если 17-летний будет добавлен в сделку, вероятно, что Пьянич будет отправлен в Испанию.

Ранее сообщалось, что туринский клуб намерен получить Артура.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Ансу Фати
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