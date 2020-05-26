Италия
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Ювентус хочет получить Ансу Фати в обмен на Пьянича
Что ответит "Барселона"?
Каталонская "Барселона" и итальянский "Ювентус" продолжают вести долгие переговоры. Чемпион Испании хочет подписать Миралема Пьянича.
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Руководство "зебр" ставит свои условия. Как сообщает Fichajes.net, они хотят получить Ансу Фати. Если 17-летний будет добавлен в сделку, вероятно, что Пьянич будет отправлен в Испанию.
Ранее сообщалось, что туринский клуб намерен получить Артура.
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