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Дино Дзофф: Возможность проведения пяти замен сыграет на руку Ювентусу

Италия
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У туринского клуба действительно длинная скамейка

Дино Дзофф: Возможность проведения пяти замен сыграет на руку Ювентусу
UA-Футбол
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Известный в прошлом итальянский вратарь и тренер Дино Дзофф высказал свое мнение о возможной концовке Серии А.

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"Сейчас очень длинный перерыв, такого не было никогда. Предугадать сложно, в каком психологическом и физическом состояниях будут команды.

Могу сказать одно наверняка - возможность проведения пяти замен сыграет на руку "Ювентусу". Одно это приближает их к Скудетто", - цитирует Дзоффа Rete 8 Sport.

Отметим, что туринский клуб только на один пункт опережает "Лацио".

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В статье: Ювентус (Турин) Дино Дзофф
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