Италия
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Дино Дзофф: Возможность проведения пяти замен сыграет на руку Ювентусу
У туринского клуба действительно длинная скамейка
Известный в прошлом итальянский вратарь и тренер Дино Дзофф высказал свое мнение о возможной концовке Серии А.
"Сейчас очень длинный перерыв, такого не было никогда. Предугадать сложно, в каком психологическом и физическом состояниях будут команды.
Могу сказать одно наверняка - возможность проведения пяти замен сыграет на руку "Ювентусу". Одно это приближает их к Скудетто", - цитирует Дзоффа Rete 8 Sport.
Отметим, что туринский клуб только на один пункт опережает "Лацио".
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