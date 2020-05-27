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"Без комментариев". Руководство Брешии кратко и емко объяснило, почему Балотелли тренируется индивидуально
Очередная глава в приключениях Супер Марио
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли сейчас не тренируется с основной командой, как сообщает La Gazzetta dello Sport и Football Italia. По информации источников, футболист отсутствует на тренировочных сессиях основы, но занимается индивидуально на полях молодежной команды. В клубе объяснили отстранение скандального игрока после его пропуска одного из обязательных занятий:
"Без комментариев".
29-летний итальянец может покинуть "Брешию" в конце сезона и переехать в Турцию или Бразилию. Напомним, что контракт Балотелли с клубом рассчитан до июня 2022 года.