"Без комментариев". Руководство Брешии кратко и емко объяснило, почему Балотелли тренируется индивидуально

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли сейчас не тренируется с основной командой, как сообщает La Gazzetta dello Sport и Football Italia. По информации источников, футболист отсутствует на тренировочных сессиях основы, но занимается индивидуально на полях молодежной команды. В клубе объяснили отстранение скандального игрока после его пропуска одного из обязательных занятий:

"Без комментариев".

29-летний итальянец может покинуть "Брешию" в конце сезона и переехать в Турцию или Бразилию. Напомним, что контракт Балотелли с клубом рассчитан до июня 2022 года.