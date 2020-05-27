Руководство Серии А согласовало с клубами возобновление чемпионата

Серия А выступила с заявлением относительно возобновления сезона. Клубы чемпионата Италии в рамках видеоконференции пришли к тому, что первоначальный план возвращения первенства с 13 июня остается неизменным.

13 и 14 июня будут сыграны отложенные игры 25-го тура, которые должны были состояться в марте: "Аталанта" – "Сассуоло", "Интер" – "Сампдория", "Торино" – "Парма" и "Верона" –"Кальяри". Полноценный рестарт сезона состоится на неделю позже: 20 и 21 июня проведут матчи 27-го тура.

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Окончательное решение будет принято в пятницу, 29 мая, после встречи министра спорта Италии и руководителей Серии А.