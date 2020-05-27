  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Руководство Серии А согласовало с клубами возобновление чемпионата
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство Серии А согласовало с клубами возобновление чемпионата

Италия
(2 голосов)

13 июня – все равно дата X

Руководство Серии А согласовало с клубами возобновление чемпионата
Новина українською

Серия А выступила с заявлением относительно возобновления сезона. Клубы чемпионата Италии в рамках видеоконференции пришли к тому, что первоначальный план возвращения первенства с 13 июня остается неизменным.

13 и 14 июня будут сыграны отложенные игры 25-го тура, которые должны были состояться в марте: "Аталанта" – "Сассуоло", "Интер" – "Сампдория", "Торино" – "Парма" и "Верона" –"Кальяри". Полноценный рестарт сезона состоится на неделю позже: 20 и 21 июня проведут матчи 27-го тура.

Читайте такжеПлата за предательство. Наполи не включил Игуаина в список лучших аргентинских игроков клуба

Окончательное решение будет принято в пятницу, 29 мая, после встречи министра спорта Италии и руководителей Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Чемпионат Италии
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Serie A

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...