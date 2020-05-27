Италия
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Ювентус попытается подписать форварда Сассуоло Жереми Бога
В текущем сезоне он забил 8 мячей
Нападающий "Сассуоло" Жереми Бога входит в сферу интересов "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.
Футболист перешел в "Сассуоло" из "Челси". При этом лондонский клуб сохранил право обратного выкупа, однако, видимо, не будет им пользоваться.
По данным Sky Sport Italia, в борьбу за футболиста вступил "Ювентус". 23-летний ивуариец в текущем сезоне провел 25 матчей за "Сассуоло" и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.
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