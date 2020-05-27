Ювентус попытается подписать форварда Сассуоло Жереми Бога

Нападающий "Сассуоло" Жереми Бога входит в сферу интересов "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.

Футболист перешел в "Сассуоло" из "Челси". При этом лондонский клуб сохранил право обратного выкупа, однако, видимо, не будет им пользоваться.

По данным Sky Sport Italia, в борьбу за футболиста вступил "Ювентус". 23-летний ивуариец в текущем сезоне провел 25 матчей за "Сассуоло" и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.