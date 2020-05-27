  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус попытается подписать форварда Сассуоло Жереми Бога
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус попытается подписать форварда Сассуоло Жереми Бога

Италия
(1 голосов)

В текущем сезоне он забил 8 мячей

Ювентус попытается подписать форварда Сассуоло Жереми Бога
Новина українською

Нападающий "Сассуоло" Жереми Бога входит в сферу интересов "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.

Футболист перешел в "Сассуоло" из "Челси". При этом лондонский клуб сохранил право обратного выкупа, однако, видимо, не будет им пользоваться.

По данным Sky Sport Italia, в борьбу за футболиста вступил "Ювентус". 23-летний ивуариец в текущем сезоне провел 25 матчей за "Сассуоло" и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Сассуоло (Сассуоло) Жереми Бога
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...