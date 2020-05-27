Артур отказался от перехода в Ювентус

Сага с переходом Артура Мело в "Ювентус" длится уже несколько недель. Бразилец решил сам поставить точку во всех слухах.

По данным многочисленных СМИ (Corriere dello Sport, Mundo Deportivo, Calciomercato.it), полузащитник связался со спортивным директором "Ювентуса", чтобы дать отрицательный ответ.

Артур намерен продолжить выступление в составе "Барселоны". В текущем сезоне бразилец провел 23 матча, пропустив несколько игр из-за травмы.

Ранее сообщался другой вариант, благодаря которому "Барселона" сможет заполучить Пьянича.