Лучший форвард Лилля может перейти в Наполи

Форвард "Лилля" Виктор Осимхен может перейти в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.

Как пишет источник, неаполитанцы являются фаворитами в борьбе за 21-летнего нигерийца, но клуб не устраивает запрашиваемая цена в 50 млн евро. Итальянцы надеются, что футболист сможет подтолкнуть "Лилль" к снижению стоимости.

Помимо "Наполи", на Осимхена претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В минувшем сезоне Осимхен провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.