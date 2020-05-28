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Лучший форвард Лилля может перейти в Наполи

Италия
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В нынешнем сезоне он забил 18 голов

Лучший форвард Лилля может перейти в Наполи
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Форвард "Лилля" Виктор Осимхен может перейти в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.

Как пишет источник, неаполитанцы являются фаворитами в борьбе за 21-летнего нигерийца, но клуб не устраивает запрашиваемая цена в 50 млн евро. Итальянцы надеются, что футболист сможет подтолкнуть "Лилль" к снижению стоимости.

Помимо "Наполи", на Осимхена претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В минувшем сезоне Осимхен провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лилль (Франция) Виктор Осимхен
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