Италия
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Лучший форвард Лилля может перейти в Наполи
В нынешнем сезоне он забил 18 голов
Форвард "Лилля" Виктор Осимхен может перейти в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.
Как пишет источник, неаполитанцы являются фаворитами в борьбе за 21-летнего нигерийца, но клуб не устраивает запрашиваемая цена в 50 млн евро. Итальянцы надеются, что футболист сможет подтолкнуть "Лилль" к снижению стоимости.
Помимо "Наполи", на Осимхена претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
В минувшем сезоне Осимхен провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.
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