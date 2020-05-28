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Криштиану Роналду может покинуть Ювентус по окончании сезона
Об этом сообщает итальянский журналист
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём "твиттере".
"Пока это можно отнести к разделу слухов, но данная информация поступает мне из разных источников и поэтому заставляет меня уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и „Ювентуса“ могут разойтись. Это то, что мне сообщили. Повторюсь, пока это слухи. Посмотрим", — написал Бальцано.
В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.