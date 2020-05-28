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Криштиану Роналду может покинуть Ювентус по окончании сезона

Италия
(1 голосов)

Об этом сообщает итальянский журналист

Криштиану Роналду может покинуть Ювентус по окончании сезона
Новина українською

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём "твиттере".

"Пока это можно отнести к разделу слухов, но данная информация поступает мне из разных источников и поэтому заставляет меня уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и „Ювентуса“ могут разойтись. Это то, что мне сообщили. Повторюсь, пока это слухи. Посмотрим", — написал Бальцано.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пьетро Бальцано
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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
28.05.2020 в 18:42
а що юве здобув з його приходом ? хай іде,китай або араби чекають на нього
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0
-2
Марio13 (Milano)
28.05.2020 в 19:06
Здобув, те щой без нього,останні роки. але акції компанії виросли на дуже багато + міліони нових фанатів (Рональдових), якщо не помиляюсь Юве за перші місяці на продажі футболок і сувенірів відбив практично всі єврики потрачені на "покупку і утримування" Роналду
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+1
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