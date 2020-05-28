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Ювентус заинтересовался подписанием Коутиньо
Очередной претендент на бразильца
"Барселона" давно подыскивает новую команду для Филиппе Коутиньо. Исходя из информации зарубежных СМИ, чемпион Испании на игрока не расчитывает.
Как сообщает Mundo Deportivo, после отказа Артура переходить в "Ювентус", клуб заинтересовался Коутиньо. Они продолжают поиск креативных игроков центра поля.
Сделка кажется неосуществимой, ведь сам бразилец давно хочет вернуться в АПЛ. Сразу несколько английских грандов ведут с ним переговоры.
Отметим, что "Барселона" может воспользоваться Филиппе и включить в его сделку по переходу Миралема Пьянича.