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Ювентус заинтересовался подписанием Коутиньо

Италия
(1 голосов)

Очередной претендент на бразильца

Ювентус заинтересовался подписанием Коутиньо
UA-Футбол
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"Барселона" давно подыскивает новую команду для Филиппе Коутиньо. Исходя из информации зарубежных СМИ, чемпион Испании на игрока не расчитывает.

Как сообщает Mundo Deportivo, после отказа Артура переходить в "Ювентус", клуб заинтересовался Коутиньо. Они продолжают поиск креативных игроков центра поля.

Сделка кажется неосуществимой, ведь сам бразилец давно хочет вернуться в АПЛ. Сразу несколько английских грандов ведут с ним переговоры.

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Отметим, что "Барселона" может воспользоваться Филиппе и включить в его сделку по переходу Миралема Пьянича.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
28.05.2020 в 20:05
Не нужен Барсе Пьянич.
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