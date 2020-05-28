СМИ: Наполи согласовал трансфер Азмуна

Итальянский "Наполи" в шаге от подписания Сердара Азмуна. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Вероятный трансфер обойдется неаполитанцам в 25 миллионов евро. Вначале "Зенит" запрашивал 30 миллионов, но "Наполи" сумел немного сэкономить.

В текущем сезоне Азмун забил 14 голов в 29-ти матчах. Его контракт с российским клубом истекает летом 2022-го года.

Вероятно, что в "Наполи" Сердар займет место Милика, который давно близок к уходу.