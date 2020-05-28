Эшли Янг готов продлить контракт с Интером

В ближайшее время Эшли Янг продлит контракт с "Интером". Об этом передает Тhe Telegraph.

34-летний англичанин отправился в Италию этим летом, подписав контракт на 6 месяцев. Обе стороны остались довольным сотрудничеством и продлят контракт на один год.

В "Интере" Янг успел провести 5 матчей и совершить 3 результативных действия.