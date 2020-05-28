  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эшли Янг готов продлить контракт с Интером
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эшли Янг готов продлить контракт с Интером

Италия
(1 голосов)

Стороны хорошо сработались

Эшли Янг готов продлить контракт с Интером
UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее время Эшли Янг продлит контракт с "Интером". Об этом передает Тhe Telegraph.

34-летний англичанин отправился в Италию этим летом, подписав контракт на 6 месяцев. Обе стороны остались довольным сотрудничеством и продлят контракт на один год.

Читайте такжеЭшли Янг: У Конте менталитет победителя, он прирожденный боец

В "Интере" Янг успел провести 5 матчей и совершить 3 результативных действия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эшли Янг Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...