Италия
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Эшли Янг готов продлить контракт с Интером
Стороны хорошо сработались
В ближайшее время Эшли Янг продлит контракт с "Интером". Об этом передает Тhe Telegraph.
34-летний англичанин отправился в Италию этим летом, подписав контракт на 6 месяцев. Обе стороны остались довольным сотрудничеством и продлят контракт на один год.
В "Интере" Янг успел провести 5 матчей и совершить 3 результативных действия.
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