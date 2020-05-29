Интер отказался от покупки Вернера

Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер не перейдет в "Интер", об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио.

"Вернер не перейдет в "Интер". Я знаю, что он думает о своем будущем, и мы не будем его подписывать. Мне нравится Вернер как игрок, но мы никогда не вели переговоры о его переходе, — сказал Аузилио в интервью Sky Sport Italia.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что "Ливерпуль" отказался от покупки 24-летнего немца. В текущем сезоне он провел 38 матчей за "Лейпциг" и забил 30 мячей при 12 голевых передачах.