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Интер отказался от покупки Вернера

Италия
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Спортивный директор заявил, что клуб никогда не вел с игроком переговоры

Интер отказался от покупки Вернера
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Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер не перейдет в "Интер", об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио.

"Вернер не перейдет в "Интер". Я знаю, что он думает о своем будущем, и мы не будем его подписывать. Мне нравится Вернер как игрок, но мы никогда не вели переговоры о его переходе, — сказал Аузилио в интервью Sky Sport Italia.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что "Ливерпуль" отказался от покупки 24-летнего немца. В текущем сезоне он провел 38 матчей за "Лейпциг" и забил 30 мячей при 12 голевых передачах.

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В статье: Интер (Милан) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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