Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон заинтересован в подписании Година
Наставник ирисок считает, что именно уругваец сможет усилить центр защиты
Защитник "Интера" Диего Годин попал на радары представителя АПЛ.
По информации Calciomercato , "Эвертон" рассматривает вариант с подписанием контракта с 34-летним уругвайцем. В услугах игрока лично заинтересован наставник ирисок Карло Анчелотти.
Годин стал игроком "Интер" летом 2019 года. В этом сезоне защитник провел во всех турнирах за "нерадзурри" 25 матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...