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Эвертон заинтересован в подписании Година

Италия
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Наставник ирисок считает, что именно уругваец сможет усилить центр защиты

Эвертон заинтересован в подписании Година
Новина українською

Защитник "Интера" Диего Годин попал на радары представителя АПЛ.

По информации Calciomercato , "Эвертон" рассматривает вариант с подписанием контракта с 34-летним уругвайцем. В услугах игрока лично заинтересован наставник ирисок Карло Анчелотти.

Годин стал игроком "Интер" летом 2019 года. В этом сезоне защитник провел во всех турнирах за "нерадзурри" 25 матчей.

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В статье: Интер (Милан) Диего Годин Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
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