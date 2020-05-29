Эвертон заинтересован в подписании Година

Защитник "Интера" Диего Годин попал на радары представителя АПЛ.

По информации Calciomercato , "Эвертон" рассматривает вариант с подписанием контракта с 34-летним уругвайцем. В услугах игрока лично заинтересован наставник ирисок Карло Анчелотти.

Годин стал игроком "Интер" летом 2019 года. В этом сезоне защитник провел во всех турнирах за "нерадзурри" 25 матчей.