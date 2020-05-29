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Интер продлил контракт с Янгом

Италия
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Новое соглашение будет подписано на один год

Интер продлил контракт с Янгом
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Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал, что клуб планирует продлить контракт с Янгом.

"Могу сказать, что мы активировали опцию продления контракта Янга", – заявил Аузилио в интервью Sky Sport Italia.

Также функционер рассказал о планах сохранить в команде полузащитника Алексиса Санчеса, арендованного у "Манчестер Юнайтед".

"Мы стремимся удержать всех игроков, включая Алексиса Санчеса. Он хорошо показывал себя до травмы. Он напоминал мне себя образца "Удинезе" и "Арсенала".

Ему не повезло, но эта вынужденная пауза – его возможность показать себя", – сказал Аузилио.

Янг перешел в "Интер" в зимнее трансферное окно из "МЮ", подписав контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

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В статье: Эшли Янг Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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