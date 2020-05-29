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Интер продлил контракт с Янгом
Новое соглашение будет подписано на один год
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал, что клуб планирует продлить контракт с Янгом.
"Могу сказать, что мы активировали опцию продления контракта Янга", – заявил Аузилио в интервью Sky Sport Italia.
Также функционер рассказал о планах сохранить в команде полузащитника Алексиса Санчеса, арендованного у "Манчестер Юнайтед".
"Мы стремимся удержать всех игроков, включая Алексиса Санчеса. Он хорошо показывал себя до травмы. Он напоминал мне себя образца "Удинезе" и "Арсенала".
Ему не повезло, но эта вынужденная пауза – его возможность показать себя", – сказал Аузилио.
Янг перешел в "Интер" в зимнее трансферное окно из "МЮ", подписав контракт на полгода с возможностью продления еще на год.