Конкуренция для Роналду? Ювентус заинтересован в трансфере Педро

Уже этим летом Педро покинет состав "Челси", так как его контракт с лондонским клубом истекает.

Ранее, к нему приписывали интерес со стороны римской "Ромы". Сейчас, по данным Il Tempo, в гонку за игроком вступил также "Ювентус".

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Главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри хорошо знаком с вингером, так как работал с ним в "Челси". Именно он - инициатор перехода.

Отметим, что Педро выступает на одинаковой позиции с лидером "Юве" Криштиану Роналду. Однако, он может сыграть и на правом фланге атаки.