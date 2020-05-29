  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конкуренция для Роналду? Ювентус заинтересован в трансфере Педро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкуренция для Роналду? Ювентус заинтересован в трансфере Педро

Италия
(1 голосов)

Испанец скоро станет свободным агентом

Конкуренция для Роналду? Ювентус заинтересован в трансфере Педро
UA-Футбол
Новина українською

Уже этим летом Педро покинет состав "Челси", так как его контракт с лондонским клубом истекает.

Ранее, к нему приписывали интерес со стороны римской "Ромы". Сейчас, по данным Il Tempo, в гонку за игроком вступил также "Ювентус".

Читайте такжеПедро: Я открыт для предложений от других клубов

Главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри хорошо знаком с вингером, так как работал с ним в "Челси". Именно он - инициатор перехода.

Отметим, что Педро выступает на одинаковой позиции с лидером "Юве" Криштиану Роналду. Однако, он может сыграть и на правом фланге атаки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Педро Родригес Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...