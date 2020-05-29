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Экс-нападающий Зари может продолжить карьеру в Наполи

Италия
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Сейчас он защищает цвета чемпиона Бельгии

Экс-нападающий Зари может продолжить карьеру в Наполи
UA-Футбол
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В свое время Дэннис Бонавентуре защищал цвета луганской "Зари". Сейчас он может продолжить карьеру в одном из грандов Серии А.

Как сообщает Daily Mail, возможность его подписания изучает "Наполи". В нем они видят альтернативу для форварда питерского "Зенита".

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В текущем сезоне Дэннис успел провести 33 матча, в которых забил 9 гол. Благодаря досрочному завершению чемпионата Бельгии, стал чемпионом в составе "Брюгге".

Помимо "Наполи", интерес к Дэннису приписывают клубам АПЛ.

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В статье: Брюгге Наполи (Неаполь) Дэннис Бонавентуре
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