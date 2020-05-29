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Лаказетт может заменить Мартинеса в Интере

Италия
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Француз вместо аргентинца

Лаказетт может заменить Мартинеса в Интере
UA-Футбол
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Миланский "Интер", несмотря на заявления руководства, начинает готовиться к уходу Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает L'Equipe, место аргентинского нападающего может занять Александар Лаказетт. Француз не очень счастлив в "Арсенале", а потому есть все шансы, что он согласится на уход.

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Ранее сообщалось, что "Интер" начал переговоры с "Гертой".

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В статье: Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Александр Лаказетт Лаутаро Мартинес
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