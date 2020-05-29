Спортивный директор Интера: Барселона сможет подписать Мартинеса, если выплатит его клаусулу

Спортивный директор "Интера" прокомментировал возможный трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

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"Есть лишь один способ, который позволит другим клуба подписать Мартинеса. Они должны выплатить его клаусулу. Все знают, что такой пункт существует. Он будет действовать до первых числах июля, а потому многие клубы поспешат актировать его.

Мы еще не обсуждали этот вопрос с Лаутаро. Он важный игрок для нас и у него еще три года по контракту. Мы не намерены просто так отпускать своих лучших игроков", - заявил Пьеро Аузилио.

По данным разных СМИ, клаусула Мартинеса этим летом будет равна 111 миллионам евро.