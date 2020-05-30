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Спортдир Интера подтвердил интерес к форварду Герты. Кавани и Видаля в клубе не будет

Италия
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Матеус Кунья входит в шортлист "нерадзурри"

Спортдир Интера подтвердил интерес к форварду Герты. Кавани и Видаля в клубе не будет
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Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио высказался относительно планов клуба на трансферном рынке.

"Матеус Кунья? Он нас интересует, мы следим за ним.

Подписание Кавани не является приоритетом просто потому, что у нас в нападении есть Лаутаро, Лукаку и Санчес. Особенно у Алексиса сейчас есть шанс доказать свою ценность, и тогда мы решим, что нужно сделать. Кроме того, есть Эспозито, который хорош, но еще очень молод. Посмотрим, стоит ли отправлять его в аренду, чтобы он набрался опыта. Таким образом, мы говорим о четвертом нападающем, и это не про Кавани.

Что касается Видаля, сейчас такого варианта нет. Наша полузащита сильна, и мы хотим улучшить ее за счет прогресса таких талантов, как Барелла и Сенси. К тому же есть Эриксен, которому просто нужно время, чтобы полностью адаптироваться", – цитирует Аузилио Sky Sport Italy.

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В статье: Артуро Видаль Эдинсон Кавани Герта (Берлин) Интер (Милан) Матеус Кунья
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