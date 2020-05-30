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Спортдир Интера подтвердил интерес к форварду Герты. Кавани и Видаля в клубе не будет
Матеус Кунья входит в шортлист "нерадзурри"
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио высказался относительно планов клуба на трансферном рынке.
"Матеус Кунья? Он нас интересует, мы следим за ним.
Подписание Кавани не является приоритетом просто потому, что у нас в нападении есть Лаутаро, Лукаку и Санчес. Особенно у Алексиса сейчас есть шанс доказать свою ценность, и тогда мы решим, что нужно сделать. Кроме того, есть Эспозито, который хорош, но еще очень молод. Посмотрим, стоит ли отправлять его в аренду, чтобы он набрался опыта. Таким образом, мы говорим о четвертом нападающем, и это не про Кавани.
Что касается Видаля, сейчас такого варианта нет. Наша полузащита сильна, и мы хотим улучшить ее за счет прогресса таких талантов, как Барелла и Сенси. К тому же есть Эриксен, которому просто нужно время, чтобы полностью адаптироваться", – цитирует Аузилио Sky Sport Italy.