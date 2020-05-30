Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдегор попал в сферу интересов Милана
Норвежец отлично проявляет себя в "Сосьедаде"
Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор привлек внимание "Милана", сообщает Tutttosport.
В настоящий момент 21-летний норвежец выступает на правах аренды в "Реал Сосьедаде". Арендное соглашение рассчитано на два сезона, поэтому "Реал" отзовёт хавбека с "Аноэты" лишь в случае выгодного предложения.
"Россонери" же надеются арендовать Эдегора с последующим правом выкупа. Сделка оценивает в 40 миллионов евро.
Эдегор отметился 7 голами и 8 результативными передачами в 28 матчах за "Сосьедад" во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...