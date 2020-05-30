  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эдегор попал в сферу интересов Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдегор попал в сферу интересов Милана

Италия
(1 голосов)

Норвежец отлично проявляет себя в "Сосьедаде"

Эдегор попал в сферу интересов Милана
Новина українською

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор привлек внимание "Милана", сообщает Tutttosport.

В настоящий момент 21-летний норвежец выступает на правах аренды в "Реал Сосьедаде". Арендное соглашение рассчитано на два сезона, поэтому "Реал" отзовёт хавбека с "Аноэты" лишь в случае выгодного предложения.

"Россонери" же надеются арендовать Эдегора с последующим правом выкупа. Сделка оценивает в 40 миллионов евро.

Эдегор отметился 7 голами и 8 результативными передачами в 28 матчах за "Сосьедад" во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...