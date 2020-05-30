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Президент Кальяри: Аллегри подтвердил, что в следующем сезоне будет тренировать за рубежом
Томмазо Джулини поведал о диалоге с Массимилиано
Президент "Кальяри" Томмазо Джулини рассказал, что приглашал зимой Массимилиано Аллегри в клуб.
"В конце января или начале февраля, когда у клуба дела были плохи, я позвонил ему, чтобы узнать, готов ли он вернуться.
Он ответил, что ему льстит мое предложение, но подтвердил, что в следующем сезоне будет тренировать за рубежом", – рассказал Джулини.
Напомним, Аллегри возглавлял "Кальяри" с 2008-го по 2010-й год.
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Источник:sport.sky.it
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