Президент Кальяри: Аллегри подтвердил, что в следующем сезоне будет тренировать за рубежом

Президент "Кальяри" Томмазо Джулини рассказал, что приглашал зимой Массимилиано Аллегри в клуб.

"В конце января или начале февраля, когда у клуба дела были плохи, я позвонил ему, чтобы узнать, готов ли он вернуться.

Он ответил, что ему льстит мое предложение, но подтвердил, что в следующем сезоне будет тренировать за рубежом", – рассказал Джулини.