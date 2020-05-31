  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гасперини: Я был болен коронавирусом во время матча с Валенсией
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини: Я был болен коронавирусом во время матча с Валенсией

Италия
(3 голосов)

Наставник понял это только впоследствии

Гасперини: Я был болен коронавирусом во время матча с Валенсией
Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, как переболел коронавирусом.

Судя по всему, 62-летний специалист уже был болен перед ответной игрой с "Валенсией" (4:3) в Лиге Чемпионов, однако он осознал это лишь впоследствии.

"За день до игры с Валенсией я почуствовал себя плохо. У меня не было температуры, но мне было плохо. Каждые две минуты мимо проезжала скорая и я думал, что не могу попасть в больницу, ведь у меня куча дел.

Это была в некотором смысле шутка с самим собой, чтобы поднять настроение, но с другой стороны, я действительно думал об этом. Затем, в субботу 14 марта, у меня была самая тяжелая тренировка за многие годы: час на беговой дорожке плюс 10-километровая пробежка. Я уже чувствовал себя хорошо, полным сил.

В субботу после матча я чувствовал себя хорошо, но когда шеф-повар Аталанты прислал мне бутылку вина и 25 кексов, я не почувствовал вкуса. Тогда-то я и понял. Через десять дней тесты показали, что у меня был COVID-19. В моем организме найдены антитела", – цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) коронавирус
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...