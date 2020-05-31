Мусаккио ждёт предложения о новом контракте от Милана

Защитник Матео Мусаккио хотел бы остаться в "Милане" и ждёт от клуба предложения о новом соглашении.

"Мы недавно беседовали с директором Паоло Мальдини и у нас остались хорошие впечатления. Клуб и тренер восхищаются Матео. Мы хотели бы получить предложение по новому контракту, потому что Матео счастлив в Милане. Конечно, мы посмотрим, кто будет руководить командой в августе, но мы хотим продолжить работу здесь", – рассказал агент футболиста Марсело Ломбилья Gazzetta dello Sport.