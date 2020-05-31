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Мусаккио ждёт предложения о новом контракте от Милана

Италия
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Аргентинец намерен продлить своё пребывание в клубе

Мусаккио ждёт предложения о новом контракте от Милана
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Защитник Матео Мусаккио хотел бы остаться в "Милане" и ждёт от клуба предложения о новом соглашении.

"Мы недавно беседовали с директором Паоло Мальдини и у нас остались хорошие впечатления. Клуб и тренер восхищаются Матео. Мы хотели бы получить предложение по новому контракту, потому что Матео счастлив в Милане. Конечно, мы посмотрим, кто будет руководить командой в августе, но мы хотим продолжить работу здесь", – рассказал агент футболиста Марсело Ломбилья Gazzetta dello Sport.

Напомним, Мусаккио выступает за "россонери" с 2017-го года. Его нынешний контракт истекает по окончанию сезоне 2020/21.

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В статье: Матео Мусаккьо Милан (Италия)
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