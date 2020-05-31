Аузилио сохранит должность спортдира в Интере до 2022 года

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио близок к новой сделке с клубом.

По информации Football-Italia, функционер вскоре подпишет новый контракт с "нерадзурри", который будет рассчитан до 2022 года.

В клубе очень довольны совместной работой Аузилио и генерального директора Беппе Маротты. Соглашения Маротты и Конте также действуют до конца сезона 2021/22.

45-летний Аузилио трудится в "Интере" с 1998-го, когда стал молодежным координатором клуба. С 2014-го года он занимает действующий пост.