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Аузилио сохранит должность спортдира в Интере до 2022 года

Италия
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Стороны вскоре переподпишут контракт

Аузилио сохранит должность спортдира в Интере до 2022 года
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Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио близок к новой сделке с клубом.

По информации Football-Italia, функционер вскоре подпишет новый контракт с "нерадзурри", который будет рассчитан до 2022 года.

В клубе очень довольны совместной работой Аузилио и генерального директора Беппе Маротты. Соглашения Маротты и Конте также действуют до конца сезона 2021/22.

45-летний Аузилио трудится в "Интере" с 1998-го, когда стал молодежным координатором клуба. С 2014-го года он занимает действующий пост.

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В статье: Интер (Милан) Пьеро Аузилио
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