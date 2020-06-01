Италия
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Лацио может подписать защитника Аугсбурга
Клубы в ближайшее время проведут переговоры
"Лацио" заинтересован в услугах левого защитника "Аугсбурга" Филиппе Максе, пишет La Gazzetta dello Sport.
В ближайшее время "орлы" сделают предложение немецкой команде. Действующее соглашение 26-летнего футболиста с "Аугсбургом" рассчитано до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Макс провел 26 матчей в Бундеслиге: на его счету 7 голов и 6 результативных передач.
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