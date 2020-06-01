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Лацио может подписать защитника Аугсбурга

Италия
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Клубы в ближайшее время проведут переговоры

Лацио может подписать защитника Аугсбурга
Новина українською

"Лацио" заинтересован в услугах левого защитника "Аугсбурга" Филиппе Максе, пишет La Gazzetta dello Sport.

В ближайшее время "орлы" сделают предложение немецкой команде. Действующее соглашение 26-летнего футболиста с "Аугсбургом" рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Макс провел 26 матчей в Бундеслиге: на его счету 7 голов и 6 результативных передач.

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В статье: Лацио (Рим) Аугсбург Филиппе Макс
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