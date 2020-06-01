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Ибрагимович вернется в Италию для прохождения медосмотра

Италия
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Швед восстанавливается от травмы у себя на родине

Ибрагимович вернется в Италию для прохождения медосмотра
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вернется в Италию из Швеции, пишет Tuttosport.

По данным источника, 38-летний швед прилетит для прохождения доолнительного медосмотра, чтобы уточнить степень травмы. Ранее сообщалось, что форвард пропустит около месяца из-за повреждения подошвенной мышцы правой голени.

В текущем сезоне Златан провел десять матчей за "Милан" и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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