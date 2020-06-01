Ибрагимович вернется в Италию для прохождения медосмотра

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вернется в Италию из Швеции, пишет Tuttosport.

По данным источника, 38-летний швед прилетит для прохождения доолнительного медосмотра, чтобы уточнить степень травмы. Ранее сообщалось, что форвард пропустит около месяца из-за повреждения подошвенной мышцы правой голени.

В текущем сезоне Златан провел десять матчей за "Милан" и забил четыре мяча при одной голевой передаче.