Италия
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Ибрагимович вернется в Италию для прохождения медосмотра
Швед восстанавливается от травмы у себя на родине
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вернется в Италию из Швеции, пишет Tuttosport.
По данным источника, 38-летний швед прилетит для прохождения доолнительного медосмотра, чтобы уточнить степень травмы. Ранее сообщалось, что форвард пропустит около месяца из-за повреждения подошвенной мышцы правой голени.
В текущем сезоне Златан провел десять матчей за "Милан" и забил четыре мяча при одной голевой передаче.
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