Ювентус летом может подписать Педро

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к испанскому нападающему лондонского "Челси" Педро Родригесу, утверждает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с трансфером футболиста летом, когда у него завершится срок контракта с лондонцами. Таким образом, форвард может достаться "Ювентусу" бесплатно. Также испанец входит в сферу интересов "Ромы".

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку.