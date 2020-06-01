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Ювентус летом может подписать Педро

Италия
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32-летний футболист может покинуть Челси

Ювентус летом может подписать Педро
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Туринский "Ювентус" проявляет интерес к испанскому нападающему лондонского "Челси" Педро Родригесу, утверждает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с трансфером футболиста летом, когда у него завершится срок контракта с лондонцами. Таким образом, форвард может достаться "Ювентусу" бесплатно. Также испанец входит в сферу интересов "Ромы".

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку.

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В статье: Ювентус (Турин) Педро Родригес Челси (Лондон) Педро
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