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Бергоми: От трансфера Икарди выиграли обе стороны

Италия
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Смысл в этом точно есть

Бергоми: От трансфера Икарди выиграли обе стороны
UA-Футбол
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Легенда миланского "Интера" Джузеппе Бергоми прокомментировал трансфер Мауро Икарди в "ПСЖ".

"Интер" принял решение по Икарди еще год назад. Учитывая, как сложилось обстоятельства, я думаю, что от этого перехода выиграли обе стороны.

"ПСЖ" не настолько именитый клуб, как "Интер", но очень часто побеждает в чемпионате Франции. В теории, у них есть шанс выиграть Лигу Чемпионов. У миланского клуба же быстро прогрессирует Лукаку, поэтому все счастливы", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.

Трансфер аргентинца обошелся парижской стороне в 50 миллионов евро.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) Джузеппе Бергоми ПСЖ
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