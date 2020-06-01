Бергоми: От трансфера Икарди выиграли обе стороны

Легенда миланского "Интера" Джузеппе Бергоми прокомментировал трансфер Мауро Икарди в "ПСЖ".

"Интер" принял решение по Икарди еще год назад. Учитывая, как сложилось обстоятельства, я думаю, что от этого перехода выиграли обе стороны.

"ПСЖ" не настолько именитый клуб, как "Интер", но очень часто побеждает в чемпионате Франции. В теории, у них есть шанс выиграть Лигу Чемпионов. У миланского клуба же быстро прогрессирует Лукаку, поэтому все счастливы", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.

Трансфер аргентинца обошелся парижской стороне в 50 миллионов евро.