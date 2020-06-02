По стопам отца: Тюрам-младший может летом оказаться в Ювентусе

Маркус Тюрам показывает, что дети известных футболистов могут играть не хуже своих предков. В этом сезоне он демонстрирует свой уровень в Бундеслиге.

Читайте также Сын своего отца. Как Маркус Тюрам прогрессирует в Боруссии

Как сообщает Le10sport, в его подписанни сейчас заинтересован туринский "Ювентус". Его агент, Мино Райола, может только ускорить продвижение сделки.

Маркус играет на позиции центрального нападающего, но параллельно может закрыть позицию вингера. С такими показателями он впишется в команду Маурицио Сарри. Всего у него 23 результативных действия в 37 матчах сезона.

Интересный факт - отец Маркуса, Лилиан Тюрам, на протяжении пяти сезонов играл в "Ювентусе", проведя в общей сложности 144 матча.