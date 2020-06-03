Победа как начало новых битв. Итальянский футбол возвращается

Итальянский футбол официально возвращается. Уже опубликован календарь Серии А. 20-го и 21-го июня мы увидим матчи перенесенного 25-го тура, а уже 22-го начнется полный 27-ой тур. До этого, 12-13 и 17-го июня, должны состояться полуфиналы и финал Кубка Италии. Финиш сезона запланирован на второе августа. И шансов на успех, как и оптимизма в многострадальной стране, ныне немало. Президент "Лацио" Клаудио Лотито, отчаянно боровшийся за возвращение, говорит о победе всего итальянского футбола. Вот только о полной победе на самом деле можно будет говорить лишь после полного окончания сезона.

Просто хотели





75 процентов французских футболистов, согласно опросу, не желали. Не желали кризисные клубы - "Олимпик" Марсель, семеро бельгийских, поначалу не получивших лицензию, "Кортрейк" и "Мускрон", вынужденные объединиться в один клуб. Во Франции, Бельгии и Нидерландах также понимали, что нынешнее трансферное лето будет крайне бедным. Потому и пытались сэкономить. 84 процента бельгийских клубов проголосовали за прекращение лиги, несмотря на давление УЕФА. Еще до правительственного запрета футбола "Аякс", ПСВ и АЗ выступали за прекращение Эредивизие. А вот в Италии просто сильно желали вернуться.

Клубы Серии А не настолько зависят от трансферов, стабильны финансово. Финансовых развалов вроде былых в "Парме", "Фиорентине", "Палермо" не следует ожидать. "Сампдория", "Брешия" и "Торино" довольно остро оппонировали возвращению, но затем успокоились. А их боссы заявили, что голосовали со всеми, не желая ставить лиге палки в колеса. Урбано Кайро говорил о беспокойстве "Торо", но и о готовности "надеть шлемы" и играть, бороться. Похвальное отличие от шести клубов Английской Премьер-Лиги, пытавшихся блокировать возвращение. И игроки, в отличие от многих в АПЛ, хотят играть.

Да, и в Италии были сомнения. Глава Серии А Паоло Даль Пино говорил о "невероятно сложном периоде, полном препятствий и давления". А глава Федерации Габриэле Гравина заявлял: "Некоторые клубы хотели отмены сезона. Возможно, не желая платить зарплаты игрокам. Это меня очень огорчало. Это могло уничтожить индустрию с 100000 рабочими и привести к 700-миллионным денежным потерям". Действительно, казалось, что аутсайдеры желают замораживания лиги, "Ювентус" и "Интер" подозрительно молчали. Немало болельщиков, переживших ужасы пандемии, также не думают о футболе. Но в итоге все согласились.

"Желание играть в нашем ДНК. А возвращение - послание о надежде всей стране. Если экономика возвращается - невозможно игнорировать настолько важную ее индустрию", - Гравина уже оптимистичен. Как и Даль Пино: "Мы работали только для одной цели - возвращения наиболее красивой лиги в мире. Лишь такой дух соответствует страсти и энтузиазму миллионов болельщиков". А глава Судейского Комитета Марчелло Ниччи говорит о большом психологическом значении, об успокоении и теплоте от футбола. И вправду, в Италии футбол значит намного больше, чем почти во всех других странах. И потому более живуч.

Вирус ослабел

Впрочем, разумеется, главная причина возвращения - ситуация с коронавирусом. Можно было сколько угодно возмущаться издевательскими, грубыми высказываниями Министра Спорта Винченцо Спадафоры. Сколько угодно называть его врагом, пугалом и ненавистником футбола. Но одно было ясно. Пока пандемия не спадет - даже обожающий спорт министр не разрешит возвращение. "Были тяжелые моменты, когда число заболевших росло, в реанимациях не хватало мест, а гробы приходилось вывозить солдатам. Тогда я злился, когда меня спрашивали о футболе. У меня были реальные опасения насчет его возобновления".

Ныне же ситуация совершенно иная. Процент положительных тестов курсирует вокруг всего лишь 0.6-0.7. Вчера лишь в двух регионах сообщили о более, чем 20-ти новых заболевших, в девяти таких не было вовсе. В реанимациях осталось 408. Число умерших за сутки кружится вокруг 60-70. Вчера болезнь забрала 55 человек - наиболее низкий показатель после начала карантина. Которого уже нет. В принципе, работают много отраслей, лишь с ограничением в плане масок, скоплений людей, гигиены, социальной дистанции. И открытие вовсе не привело ко второй волне, к ухудшению ситуации. Совсем наоборот.

Специалисты весьма оптимистичны. Известный вирусолог Джулио Тарро уверен, что вирус ослабел. А асимптоматичные люди не опасны. Его коллега из больницы в Генуе Маттео Бассетти согласен, заявляя: "Прибывшие к нам две недели назад были практически мертвы, ныне же уже хотят вернуться домой". Глава же ведущей миланской больницы Альберто Дзангрилло на основе своего исследования даже заявляет, что в клиническом плане вирус в Италии уже не существует. Отмечая, что его концентрация, а значит и сила, явно упала. Он уверен, что с нужной осторожностью можно возвращаться к нормальной жизни.

Не все соглашаются с этими заявлениями. Научно-технический Комитет, управляющий борьбой с кризисом, даже считает их опасными. Расслабляться и вправду рано. Но двигаться вперед нужно.

Браво, Федерация!

В сущности, футбол в стране возвращается чуть ли не последним. Но ведь возвращается. "Сегодня вернуть футбол будет правильным, важным сигналом нормализации", - продолжает Спадафора. "Надеюсь, что удастся и закончить сезон". А Гравина будто помолодел. Его работу владелец "Кальяри" Томмазо Джулини назвал "великолепной". "Серия А возвращается благодаря ему". Габриэле и вправду сумел соединить кнут с пряником, давить, но элегантно, без оскорблений и разбивания горшков. Настойчиво, но конструктивно. Отвоевывать шаг за шагом, кое-где уступать, разумно откладывая точечную борьбу на потом.

В итоге Спадафоре пришлось просить у него защиту от прессы. И Гравина распростер этот зонтик над тем, с кем воевал. Говоря об отличных отношениях с министром и о правильности стратегии ожидания. "Так мы привели футбол к кондиции, в которой он может начать. И я, и министр желали вернуться лишь когда страна вернется, защитить здоровье всех. Да, были трения. Но слишком быстрое возвращение могло бы повредить, затруднить окончание сезона. Мы никогда не желали перепрыгивать через этапы". Заявления, далековатые от истины. Но зато успокаивающие, достойные победителя, умеющего побеждать.

Гравину еще ожидают битвы. За сокращение карантина, открытие трибун. Последнее уже даже обещает заместитель Министра Здравоохранения Сандра Дзампа. Возможно, на матче сезона "Ювентус" - "Лацио" 20-го июля будут тысяч десять. Почему бы нет, если пляжи, театры будут забиты?! Однако и за это предстоит серьезно побороться. Непросто угодить и Ассоциации Футболистов. Она уже добилась максимального уменьшения дневных матчей в летнюю жару (по одному на тур). И ей не нравится такой быстрый розыгрыш Кубка. Об игроках Федеркальчо еще услышит. Зато и они услышат о Гравине.

Опасный календарь

Кубок передвинут на начало в угоду Спадафоре. Министр желает начать рестарт футбола с бесплатных кубковых трансляций Госканала RAI, а не платных Серии А - Sky и DAZN. Он еще и обещает повоевать с последними и заставить их показывать часть матчей бесплатно. Официально - с целью предотвратить скопление болельщиков в пабах. Даже угрожает принять соответствующий закон, если не удастся договориться миром. Телевизионщикам такое вряд ли понравится, и они обратятся к Гравине и Даль Пино. Новое поле для стычки.

Также важно, и даже важнее облегчить ныне обязательный двухнедельный карантин команды в случае заражения одного игрока. С возможностью тренироваться на закрытой базе, но без возможности играть. Многие говорят о том, что это указание ставит под большой вопрос окончание сезона на поле. И они правы. Главный тренер "Пармы" Роберто Д'Аверса уверен, что положительные тесты будут. А врач "Лацио" Иво Пульчини и вовсе считает неэтичным запирать 50-ых из-за одного. "Если бы медицина считала здоровых людей изначально больными только из-за контакта с больными - я бы ушел из медицины".

Сам календарь также опасен. 127 матчей за 50 дней. Игра каждой команды каждые три дня (лишь иногда - четыре). Огромная нагрузка и для игроков, и для тренеров, и в плане логистики, и для журналистов. Лучше было бы отыграть четыре перенесенных матча 25-го тура и матчи Кубка где-то посредине, таким образом, позволив не задействованным в этих матчах командам отдохнуть. Можно было ухватиться и за слова президента УЕФА Александера Чеферина о "рекомендации, а не приказе завершить второго августа" и протянуть лигу до середины августа. Но в итоге решили угодить ему и Спадафоре.

Что ж, остается надеяться, что все получится. Что общекомандный карантин уменьшат либо и вовсе уберут. Что не будет второй волны, не будет эпидемии травм. Что болельщики хотя бы частично вернутся на трибуны. Что удастся закончить сезон на поле, говоря и думая лишь о футболе. Италия заслуживает такой исход.