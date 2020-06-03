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Балотелли в очередной раз пропустил тренировку

Италия
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Футболист и раньше не отличался дисциплинированным поведением

Балотелли в очередной раз пропустил тренировку
Новина українською

Форвард "Брешии" Марио Балотелли пропустил очередную тренировку клуба, сообщает Football Italia. 29-летний нападающий и раньше не отличался дисциплинированным поведением.

Ранее в СМИ сообщали, что 29-летний футболист на командном занятии "Брешии" не присутствовал и тренировался на полях, зарезервированных для молодёжной команды.

Сам Балотелли утверждал, что не пропускает занятия своего клуба. При этом президент "Брешии" говорил, что форвард может покинуть команду из-за прогулов.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов

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В статье: Марио Балотелли Брешиа (Брешиа) Брешия
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