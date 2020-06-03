Джесси Лингард все ближе к переходу в Милан

Джесси Лингард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом. По данным газеты Metro, очень вероятно, что он продолжит карьеру в Серии А.

Сейчас главный претендент - "Милан". Помимо желание самого футболиста, трансфер также проталкивает Мино Райола. Полузащитник уже общался со Смоллингом и Янгом касательно жизни в Италии.

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В текущем сезоне Лингард лишился место в составе "МЮ". В текущем сезоне на его счету 30 матчей, но в большинстве из них он выходил на замену.