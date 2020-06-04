Провел карантин у бабушки? Форварда Ювентуса жестко раскритиковали за лишние килограммы

Признавайтесь, вы ведь тоже немного набрали во время карантинной паузы? Или же регулярно тренировались даже в домашних условиях? Мы точно знаем, что форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин не слишком качественно следовал рекомендациям физиотерапевтов "бьянконери".

Взгляните сами на торс аргентинца. В Твиттере уже активно потроллили футболиста за округлившийся живот. Атлет Криштиану Роналду, видимо, активно пытается понять, почему Игуаин до сих пор в Турине.

Ronaldo's face trying to understand why is Higuaín still there pic.twitter.com/thlTFW9EUq — Cristiano Ronaldo News (At ????) (@CRonaldoNews) June 2, 2020

"Другие люди после карантина" VS "Я после карантина". Недавно мы рассказывали о прекрасной физической форме хавбека "Баварии" Леона Горецки. Контраст с Гонсало – убойный.

Возможно, Игуаин готовится к роли в комедии с Адамом Сэндлером и Робом Шнайдером?

Grande "Pipita" Higuaín ????????



En la cancha y en la pantalla grande rompiéndola como siempre ???????????? pic.twitter.com/xqzdGiX3zl — Baloneros Sport (@InfiltradoSport) June 4, 2020

Также не совсем понятно, откуда в Интернете такая фотография форварда – здесь он выглядит достаточно подтянуто… или отфотошоплено?