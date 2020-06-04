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Провел карантин у бабушки? Форварда Ювентуса жестко раскритиковали за лишние килограммы
Большой контраст с Дибалой и Роналду
Признавайтесь, вы ведь тоже немного набрали во время карантинной паузы? Или же регулярно тренировались даже в домашних условиях? Мы точно знаем, что форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин не слишком качественно следовал рекомендациям физиотерапевтов "бьянконери".
Взгляните сами на торс аргентинца. В Твиттере уже активно потроллили футболиста за округлившийся живот. Атлет Криштиану Роналду, видимо, активно пытается понять, почему Игуаин до сих пор в Турине.
Ronaldo's face trying to understand why is Higuaín still there pic.twitter.com/thlTFW9EUq— Cristiano Ronaldo News (At ????) (@CRonaldoNews) June 2, 2020
"Другие люди после карантина" VS "Я после карантина". Недавно мы рассказывали о прекрасной физической форме хавбека "Баварии" Леона Горецки. Контраст с Гонсало – убойный.
Damn Higuain https://t.co/kmzZRVakHk— Kookei15 (@konradsollorin) June 4, 2020
Возможно, Игуаин готовится к роли в комедии с Адамом Сэндлером и Робом Шнайдером?
Grande "Pipita" Higuaín ????????— Baloneros Sport (@InfiltradoSport) June 4, 2020
En la cancha y en la pantalla grande rompiéndola como siempre ???????????? pic.twitter.com/xqzdGiX3zl
Также не совсем понятно, откуда в Интернете такая фотография форварда – здесь он выглядит достаточно подтянуто… или отфотошоплено?
Dünkü karşıdan çekilmiş fotoğraf epey yanıltıcı imiş. Higuain kilo almak bir yana epey kilo vermiş :)) https://t.co/sDqXvufiEl— Mert (@mertevg) June 4, 2020