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Провел карантин у бабушки? Форварда Ювентуса жестко раскритиковали за лишние килограммы

Италия
(1 голосов)

Большой контраст с Дибалой и Роналду

Провел карантин у бабушки? Форварда Ювентуса жестко раскритиковали за лишние килограммы
Новина українською

Признавайтесь, вы ведь тоже немного набрали во время карантинной паузы? Или же регулярно тренировались даже в домашних условиях? Мы точно знаем, что форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин не слишком качественно следовал рекомендациям физиотерапевтов "бьянконери".

Взгляните сами на торс аргентинца. В Твиттере уже активно потроллили футболиста за округлившийся живот. Атлет Криштиану Роналду, видимо, активно пытается понять, почему Игуаин до сих пор в Турине.

"Другие люди после карантина" VS "Я после карантина". Недавно мы рассказывали о прекрасной физической форме хавбека "Баварии" Леона Горецки. Контраст с Гонсало – убойный.

Возможно, Игуаин готовится к роли в комедии с Адамом Сэндлером и Робом Шнайдером?

Также не совсем понятно, откуда в Интернете такая фотография форварда – здесь он выглядит достаточно подтянуто… или отфотошоплено?

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В статье: Криштиану Роналду Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Леон Горецка Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
04.06.2020 в 13:14
На чувака з пивнухи більше змахує ніж на футболіста)
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