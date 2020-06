Провел карантин у бабушки? Форварда Ювентуса жестко раскритиковали за лишние килограммы

Признавайтесь, вы ведь тоже немного набрали во время карантинной паузы? Или же регулярно тренировались даже в домашних условиях? Мы точно знаем, что форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин не слишком качественно следовал рекомендациям физиотерапевтов "бьянконери".

Взгляните сами на торс аргентинца. В Твиттере уже активно потроллили футболиста за округлившийся живот. Атлет Криштиану Роналду, видимо, активно пытается понять, почему Игуаин до сих пор в Турине.

Ronaldo's face trying to understand why is Higuaín still there pic.twitter.com/thlTFW9EUq