Милинкович-Савич получил травму и выбыл на неопределенный срок

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич получил повреждение колена во время тренировки в четверг, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, 25-летний серб не смог завершить занятие из-за травмы. В ближайшее время футболист пройдет МРТ, после чего выяснится степень серьезности повреждения и сроки восстановления. Сообщается, что Милинкович-Савич может пропустить первый матч после возобновления чемпионата Италии против "Аталанты", который запланирован на 24 июня.

В сезоне-2019/20 Милинкович-Савич провел за "Лацио" 31 матч, на его счету 5 голов и 7 результативных передач.