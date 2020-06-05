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Регбийные шипы вместо стандартных: Роналду модифицировал свои бутсы, чтобы бегать еще быстрее
Криштиану цепляется за любую возможность для улучшения
Португальский лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду модифицировал свои футбольные бутсы – теперь нападающий использует регбийные шипы вместо стандартных.
Данные изменения подметили журналисты издания Tuttosport, понаблюдав за тренировкой "Ювентуса". По их информации, 35-летний Роналду перешел на регбийные шипы для увеличения скорости и лучшего сцепления с газоном. Отметим, что регбийные шипы ранее использовал нападающий "Монпелье" Анди Делор – ему удалось разогнаться до 36,8 км/ч и установить скоростной рекорд Лиги 1.
June 5, 2020
Следующий матч "Ювентуса" состоится 12 июня – "бьянконери" встретятся с "Миланом" в рамках Кубка Италии.