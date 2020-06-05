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Регбийные шипы вместо стандартных: Роналду модифицировал свои бутсы, чтобы бегать еще быстрее

Италия
(1 голосов)

Криштиану цепляется за любую возможность для улучшения

Регбийные шипы вместо стандартных: Роналду модифицировал свои бутсы, чтобы бегать еще быстрее
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Португальский лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду модифицировал свои футбольные бутсы – теперь нападающий использует регбийные шипы вместо стандартных.

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Данные изменения подметили журналисты издания Tuttosport, понаблюдав за тренировкой "Ювентуса". По их информации, 35-летний Роналду перешел на регбийные шипы для увеличения скорости и лучшего сцепления с газоном. Отметим, что регбийные шипы ранее использовал нападающий "Монпелье" Анди Делор – ему удалось разогнаться до 36,8 км/ч и установить скоростной рекорд Лиги 1.

Следующий матч "Ювентуса" состоится 12 июня – "бьянконери" встретятся с "Миланом" в рамках Кубка Италии.

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В статье: Криштиану Роналду бутсы
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (2)
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F@ust (Прага)
05.06.2020 в 10:00
Так запрещено же выходить в нестандартном экипе? Или принцип ВП?
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0
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beatles (Крижопіль)
05.06.2020 в 10:12
Вот-вот! А то ведь можно играть и с турбиной в одном месте или вообще в экзоскелете (современные технологиии.а почему бы и нет?) Допинга уже не достаточно?
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0
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