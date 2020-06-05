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Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту

Италия
(1 голосов)

Теперь у португальца другая цель

Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер римской "Ромы" Паулу Фонсека признался, что его текущий клуб помог ему осуществить мечту.

"Мне повезло стать тем, кем я стал. В детстве я хотел быть футболистом и я смог этого добиться. После я мечтал тренировать большой европейский клуб и сейчас делаю это. С профессиональной точки зрения я очень доволен.

Теперь я хотел бы выиграть серьезный трофей - Лигу Чемпионов или итальянский чемпионат. В целом, я мечтаю быть счастливым каждый день и жить полной жизнью", - цитирует слова португальца Roma TV.

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Отметим, что в этом сезоне клуб Паулу точно чемпионом не станет - римляне ведут борьбу за топ 4.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (8)
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Просто Квашин (Харьков)
05.06.2020 в 21:09
Ты сучара повторяешь бред своего полового партнера Пленшивого Генералисимуса Путлера...
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0
-1
dp_dp (Ukraine)
05.06.2020 в 21:21
Пришло время сказать людям правду... Да, это я создал квашина-шарикова в условиях лаборатнорного эксперемента. Да, получилось злобное существо, полу-человек, полу-собака. Сбежал вот, рычит на всех, делает вид, что своего хозяина-создателя не узнает...Но всем, кому он попадается на пути, нет смысла переживать: он не опасный. Да, он рычит, да может за ногу ухватить, но он безвредный по своей природе. Мы обязательно закончим эксперемент и Шариков-Квашин станет человеком! Ну а пока он на воле, пусть порезвится перед окончательной модификацией...Только привить бы
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0
-1
Trztrqtr (Украина)
05.06.2020 в 20:52
Никто не видел Квашина-Шарикова? Привить животное от бешенства надо, а он сбежал не вовремя, люди жалуются:)
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+1
-1
СашаXM (Хмельницкий)
05.06.2020 в 20:20
"После я мечтал тренировать большой европейский клуб и сейчас делаю это" - во кротов макнул так по самое не балуй ))))))))))))))))))))
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+2
-1
Astor Astor (Одесса)
05.06.2020 в 20:36
А при чем здесь кроты? Просто он не считает Украину Европой, вот и все.
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0
-3
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Инспектор ( )
05.06.2020 в 20:04
Без Шахтера не было бы Ромы
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
05.06.2020 в 20:34
Без Шахтера была бы Барселона!
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0
-1
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Инспектор ( )
05.06.2020 в 21:16
Ценю Ваш ( пишу с большой буквы) юмор
0
0


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