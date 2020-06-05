Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту

Главный тренер римской "Ромы" Паулу Фонсека признался, что его текущий клуб помог ему осуществить мечту.

"Мне повезло стать тем, кем я стал. В детстве я хотел быть футболистом и я смог этого добиться. После я мечтал тренировать большой европейский клуб и сейчас делаю это. С профессиональной точки зрения я очень доволен.

Теперь я хотел бы выиграть серьезный трофей - Лигу Чемпионов или итальянский чемпионат. В целом, я мечтаю быть счастливым каждый день и жить полной жизнью", - цитирует слова португальца Roma TV.

Отметим, что в этом сезоне клуб Паулу точно чемпионом не станет - римляне ведут борьбу за топ 4.