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Агент Мартинеса: Рома имела шанс подписать Лаутаро за 8 миллионов

Италия
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После миланский клуб предложил в разы больше

Агент Мартинеса: Рома имела шанс подписать Лаутаро за 8 миллионов
UA-Футбол
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Агент Лаутаро Мартинеса признался, что зимой 2018-го года у "Ромы" был шанс подписать аргентинца за скромную сумму.

"Я предложил "Роме" услуги Лаутаро за 8 миллионов. "Рассинг" тогда был готов пойти на эту сделку. Римляне решили отказаться. Также был момент переговоров с "Атлетико". В этом же месяце "Интер" заплатил за Мартинеса 20 миллионов.

Мне кажется, что в конечно итоге Лаутаро все таки перейдет в "Барселону". Как мне кажется, что он хочет туда перейти, но многое будет зависеть от предложения", - цитирует агента Tuttomercatoweb.

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Ранее сообщалось, что каталонцам, для его подписания, придется заплатить 111 миллионов.

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим) Лаутаро Мартинес
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